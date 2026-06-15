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Американка нарушила закон ради любимого шоу

NYPost: жительница Аризоны превысила скорость, чтобы успеть посмотреть выпуск шоу
Shutterstock

Американка из штата Аризоны превысила скорость, чтобы не пропустить свое любимое шоу. Об этом сообщает NY Post.

Девушка ехала со скоростью больше 160 км/ч, превышая скорость на 72 км. Ее задержала патрульная служба. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов жительница Аризоны призналась, что спешила поскорее добраться до дома, чтобы посмотреть реалити-шоу «Остров любви».

Несмотря на просьбы водителя, ее арестовали и предъявили обвинение в превышении скорости и неосторожном вождении. Машину девушки отправили на 20 дней на штрафстоянку.

В феврале 2026-го в отношении народного артиста России Сергея Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство из-за долгов по штрафам ГИБДД. Общая сумма задолженности превышала 21,7 тысячи рублей.

В марте РИА Новости сообщили, что Безруков погасил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения. По состоянию на 12 марта за артистом не числились незаконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

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