Американка нарушила закон ради любимого шоу

Американка из штата Аризоны превысила скорость, чтобы не пропустить свое любимое шоу. Об этом сообщает NY Post.

Девушка ехала со скоростью больше 160 км/ч, превышая скорость на 72 км. Ее задержала патрульная служба. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов жительница Аризоны призналась, что спешила поскорее добраться до дома, чтобы посмотреть реалити-шоу «Остров любви».

Несмотря на просьбы водителя, ее арестовали и предъявили обвинение в превышении скорости и неосторожном вождении. Машину девушки отправили на 20 дней на штрафстоянку.

В феврале 2026-го в отношении народного артиста России Сергея Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство из-за долгов по штрафам ГИБДД. Общая сумма задолженности превышала 21,7 тысячи рублей.

В марте РИА Новости сообщили, что Безруков погасил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения. По состоянию на 12 марта за артистом не числились незаконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

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