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Культура

Анита Цой объяснила неудачу в бизнесе некоторых знаменитостей

Певица Цой заявила, что у звезд не получается бизнес из-за неумения считать
Нина Зотина/РИА Новости

Певица Анита Цой заявила, что у некоторых знаменитостей не получается добиться успеха в предпринимательстве из-за страха перед новыми знаниями и нежелания разбираться в финансовых вопросах. Такое мнение артистка выразила в разговоре с kp.ru.

Цой считает, что многие творческие люди не имеют желания осваивать новые навыки, а также «бегут от умения считать». Однако, по словам певицы, все это необходимо для создания успешного бизнеса.

Артистка подчеркнула, что понимание бухгалтерии, финансовых и юридических аспектов помогает не только сохранить свое дело, но и активно его развивать.

«Оказывается, что креативить можно и в бизнесе. Сегодня креативная экономика — это то, что очень важно. Я как раз пример такой креативности», — объяснила исполнительница.

В марте Анита Цой заявила, что пока не будет делать пластические операции. Певица раскрыла, что сейчас для поддержания красоты ходит к косметологу. К примеру, артистка делает уколы с биоматериалом лосося и массажи.

Ранее Анита Цой раскрыла секреты маскировки от фанатов.

 
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