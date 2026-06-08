Певица Анита Цой похвасталась успехом бизнеса с соленьями и раскрыла планы на лето

Певица Анита Цой призналась «Газете.Ru», что лето 2026 года проведет без отпуска. Она отметила, что планирует сосредоточиться на своем бизнесе.

На Премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» артистка рассказала, что уже полностью готова к жаркому сезону. Все мысли Цой сейчас заняты ее фермой.

«Что вы, не то слово готова! Это я здесь такая красивая. А вы бы меня видели на моей ферме! Сейчас самый сезон. Мы все посадили, уже готовимся через неделю снимать первые огурчики. Пожелайте мне удачи. Главное, не сгореть на солнце. Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать песни. У меня сейчас план «х». Вообще не хочу ни в какой отпуск. Думаю, что и здесь загорю», — поделилась певица.

По словам Цой, бизнес по поставке солений идет в гору. Она рассказала, что в планах выйти на Индию.

«Огурчики взяли с большим удовольствием, кимчи органическое. Собираемся отправлять в Гонконг сейчас посылочку. Честно говоря, не знаю, сможем ли выйти на Индию, но мне кажется, что сейчас все возможно и это даже приветствуется. Они к нам везут, а мы к ним. Пакистан уже ест, Казахстан ест, Беларусь ест. То есть все наши республики нормально едят. Моя задача — раскрыть больше сетевых магазинов, чтобы наш продукт мог удовлетворить всех желающих. Это самое главное», — призналась артистка.

Анита Цой недавно наладила поставки маринованной продукции в Китай. В беседе с журналистами вокалистка делилась, что иностранцам особенно нравятся соленые огурцы, помидоры и заготовки для борща.

Ранее Анита Цой объяснила неудачу в бизнесе некоторых знаменитостей.