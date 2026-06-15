Цискаридзе о Пугачевой: «Для меня не бывает бывших кумиров»

Танцор балета и хореограф Николай Цискаридзе признался в интервью Надежде Стрелец, что обожает и восхищается певицей Аллой Пугачевой.

«Для меня не бывает бывших кумиров», — поделился артист.

Цискаридзе отметил, что сталкивается с хейтом из-за своей любви к Пугачевой. К примеру, он получает негативные комментарии, когда поздравляет певицу с днем рождения.

«Для меня есть три главных голоса: (Мария) Каллас, (Эдит) Пиаф, Пугачева. Это с моего детства. Потом прибавилось еще много величайших людей, но это мое ДНК. И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение?» — поделился танцор.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Галкин переписал часть замка в Грязи на детей.