«Это я пыталась меньше курить»: Лолита раскрыла свою новую вредную привычку

Певица Лолита призналась, что леденцы стали для нее заменителем сигарет

Певица Лолита Милявская призналась, что ее попытка отказаться от курения привела к появлению нового пагубного пристрастия. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам Милявской, «заменителем» сигарет для нее стали леденцы. Артистка призналась, что поглощает их в больших количествах — и днем, и ночью.

«Я стала много леденцов есть. Это плохо. У меня прямо тарелка стоит перед сном, и на утро фантики. Это я пыталась меньше курить», — поделилась Лолита.

Второй своей слабостью исполнительница назвала семечки. В прошлом она Лолита увлекалась ими настолько, что это разрушило ее зубы. Однако теперь певица осторожнее относится к семечкам, чтобы не повредить дорогостоящие виниры.

В феврале Лолита рассказала, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет. По словам музыкантки, ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

