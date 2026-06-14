Волочкова рассказала об ухудшении здоровья отца

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее отцу очень плохо

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Telegram-канале, что приехала в Санкт-Петербург навестить семью.

Волочкова отметила, что у ее отца ухудшилось здоровье. Она не уточнила подробностей.

«У меня сегодня знаменательный день! День семьи! Встреча в родном Питере. Папа (ему очень плохо). Мамочка. Доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах», — поделилась артистка.

20 января Волочковой исполнилось 50 лет. Она отпраздновала день рождения в Театре на Цветном в Москве. Балерина провела шоу и спела дуэтом с экс-участником группы «Мираж» и другими артистами. На праздник не приехали мать и дочь знаменитости. По словам Волочковой, родные заблокировали ее в соцсетях.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова рассказала об инциденте перед первым выступлением после операции.