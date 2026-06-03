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Культура

Волочкова рассказала об инциденте перед первым выступлением после операции

Балерина Волочкова ударилась перед первым выступлением после операции
Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Пятому каналу», что получила кровоподтек на пальце левой руки перед первым концертом после операции.

Волочкова призналась, что ударилась рукой во время репетиции. Она объяснила, что очень нервничала после долгого возвращения на сцену. Артистка уверила, что с ней все в порядке. Она не получила ушиба.

«Это случилось в первый день, получается, предыдущий концерт, когда я в первый раз танцевала. Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав, смогу ли я станцевать. И я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец», — поделилась балерина.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артиста впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее музыкальный критик оценил попытки Волочковой стать певицей.

 
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