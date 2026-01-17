Размер шрифта
Анастасия Волочкова осталась без матери и дочери в юбилей

Балерину Волочкову заблокировали в соцсетях мать и дочь
Российская балерина Анастасия Волочкова осталась в юбилей без поддержки матери и дочери. Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

По словам Волочковой, родные заблокировали ее в соцсетях.

«Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — заверила она.

50 лет Волочковой исполнится 20 января. Она отпразднует день рождения в Театре на Цветном в Москве — споет дуэтом с экс-участником группы «Мираж» и другими артистами, а также исполнит номера из своего шоу.

Накануне Волочкова раскрыла, чем будет заниматься после ухода из балета.

Ранее стало известно, что Волочкова потратила на отпуск с молодым танцором на Мальдивах почти миллион рублей.

