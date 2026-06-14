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Культура

Сафронов раскрыл, чей портрет никогда не нарисует

Художник Никас Сафронов заявил, что никогда не будет писать портрет Зеленского
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Художник Никас Сафронов заявил в беседе с РИА Новости, что никогда не напишет портрет президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Сафронова, Зеленский не является историческим лицом.

«Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», — отметил портретист.

Сафронов намекнул, что считает Зеленского представителем «людей-разрушителей». Эти личности, по мнению художника, проявляют себя только с отрицательной стороны. К примеру, разрушают храмы и совершают подрывы. Портретист не хочет демонстрировать подобных людей в своих работах.

«Мое искусство — известное, оно становится историческим независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто уйдет», — рассказал художник.

В июне 2025-го Сафронов заявил о своей готовности написать портрет Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам художника, он был бы рад, если бы глава государства попозировал ему.

В марте того же года Сафронов написал портрет президента США Дональда Трампа. Позже Владимир Путин подарил американскому коллеге эту работу.

Ранее Никас Сафронов рассказал, как случайно подделал картины известного художника.

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