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Никас Сафронов хочет написать портрет Путина

Никас Сафронов надеется, что Путин попозирует для него
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов заявил о своей готовности написать портрет президента России Владимира Путина, если ему представится такая возможность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно», — сказал Сафронов.

Художник отметил, что уже неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни.

«Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные», — уточнил Сафронов.

Он также подчеркнул, что всегда поддерживал президента и испытывает к нему глубокое уважение.

По словам Сафронова, в настоящее время он выбирает для своих работ только тех людей, которые ему действительно интересны.

В апреле Сафронов передал портрет Трампу через Путина.

Ранее археологи нашли древнейший «портрет» работы художника-неандертальца.

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