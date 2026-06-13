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Культура

Онкобольной стендап-комик об ухудшении состояния: «Все в язвах»

Состояние борющегося с раком кости комика Алмазова ухудшилось
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28-летний комик Элдос Алмазов, борющийся с раком кости, заявил об ухудшении состояния. О своем самочувствии артист рассказал в Telegram-канале.

По словам Алмазова, сейчас он лежит в больнице с ухудшением всех показателей здоровья, ему ставят капельницы и лечат от пневмонию. Гостей к нему не пускают.

«До сих пор не могу есть еду, даже суп по каплям пью, и то больно в горле, и вообще все кости сзади, спереди болят, как-то выживаю, горло, рот, язык, десны — все в язвах. Не могу нормально жевать, разговаривать и глотать даже воду», — признался он.

Онкобольной стендап-комик поблагодарил помогающих ему деньгами близких и пожелал здоровья поклонникам.

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова перенесла операцию, которая длилась несколько часов.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

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