«Рыжий» из «Иванушек» показал сына-выпускника: «Люблю и горжусь»

Сын «Рыжего» из «Иванушек» — певца Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек» — окончил школу. Сына-выпускника 55-летний артист показал в своем Telegram-канале.

На фото Артемий позирует с дипломом.

«Теперь у тебя впереди долгий, интересный, творческий путь! Люблю тебя, горжусь и желаю новых свершений!» — написал отец.

Артемий родился в браке Андрея Григорьева-Апполонова и Марии Банковой. В 2019-м году брак распался. Кроме Артемия, у экс-супругов есть 22-летний сын Иван. Оба молодых человека профессионально занимаются хоккеем.

Недавно певица Margo сделала сюрприз своему преданному фанату — она пришла к юноше на последний звонок и поздравила его с окончанием школы. Певица подтвердила, что молодой человек является постоянным гостем ее концертов и поддерживает ее — потому она и решила отплатить ему тем же.

Ранее «Газета.Ru» показала, как в России проходил последний звонок.