Певица Margo пришла в школу к преданному фанату: «Это неадекватно»

Певица Margo сделала сюрприз своему преданному фанату. Видео о ее поступке появилось в социальных сетях артистки.

Margo пришла в школу к своему преданному фанату Дане на последний звонок и поздравила его с окончанием школы. Певица подтвердила, что Даня является постоянным гостем ее концертов и поддерживает ее — потому она и решила отплатить ему тем же.

«Это неадекватно!» — не мог поверить молодой человек.

В школе артистке подарили торт, также школьники подготовили для певицы плакат и спели с ней ее хит «Кукареку».

Накануне певец Сергей Лазарев исполнил мечту нижегородских выпускников и приехал к ним на последний звонок. На торжественную линейку 11-классники из 47-й школы Нижнего Новгорода пригласили артиста несколько недель назад, узнав, что он будет с концертами в их городе.

