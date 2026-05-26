Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Певица Margo пришла в школу к преданному фанату: «Это неадекватно»

Певица Margo лично поздравила постоянного гостя своих концертов с окончанием школы

Певица Margo сделала сюрприз своему преданному фанату. Видео о ее поступке появилось в социальных сетях артистки.

Margo пришла в школу к своему преданному фанату Дане на последний звонок и поздравила его с окончанием школы. Певица подтвердила, что Даня является постоянным гостем ее концертов и поддерживает ее — потому она и решила отплатить ему тем же.

«Это неадекватно!» — не мог поверить молодой человек.

В школе артистке подарили торт, также школьники подготовили для певицы плакат и спели с ней ее хит «Кукареку».

Накануне певец Сергей Лазарев исполнил мечту нижегородских выпускников и приехал к ним на последний звонок. На торжественную линейку 11-классники из 47-й школы Нижнего Новгорода пригласили артиста несколько недель назад, узнав, что он будет с концертами в их городе.

Ранее «Газета.Ru» показала, как в России проходит последний звонок.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!