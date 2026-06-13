Имя Людмилы Чурсиной подарят скверу

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что имя народной артистки СССР Людмилы Чурсиной подарят скверу. Об этом пишет газета Metro.

Во время прощания с актрисой Беглов выразил соболезнования родным и близким и сообщил о решении увековечить память актрисы: сквер ее имени появится в Сестрорецке.

«Город-герой Ленинград, Санкт-Петербург будет всегда помнить великую актрису. Ее больше нет с нами, но она жива в фильмах, которые нам дороги», — заявил глава города.

Людмилы Чурсиной не стало 10 июня после продолжительной борьбы с болезнью. В окружении знаменитости рассказали, что она около года боролась с онкологическим заболеванием. Ее могила расположена Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой сестры.

Ранее Путин почтил память Чурсиной большим венком с алыми розами.