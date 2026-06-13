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Муж Блиновской запустил 3D-производство в зоне СВО

Mash: блогер Блиновский в зоне СВО работает в мастерской дронов
Телеграм-канал «Mash»

Блогер Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, запустил 3D-производство для дронов в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блиновский служит уже второй год в звании младшего сержанта в отряде БПЛА под позывным Брикс. По данным канала, мужчина числится в пятой ОМСБР в ДНР и в Москву приезжает только в командировки, чтобы договариваться о поставках комплектующих.

Mash утверждает, что Блиновский на хорошем счету у командования бригад — он живет в полевых условиях на красноармейском направлении, где и развернул фронтовое 3D-производство. В его мастерской военные печатают запчасти для БПЛА, включая оптоволокно.

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

Алексею Блиновскому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Он находится в статусе подследственного по выделенному в отдельное производство уголовному делу, однако его преследование временно приостановлено, поскольку весной 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону проведения специальной военной операции.

В конце 2025 года стало известно, что Алексей Блиновский продал внедорожник в 30 раз ниже рыночной стоимости.

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