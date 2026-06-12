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Культура

Лерчек посетила два светских мероприятия за 48 часов, несмотря на болезнь

Онкобольная блогерша Лерчек посетила два светских мероприятия за два дня
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Чекалина побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», который проходит с 11 по 14 июня. Звезда выбрала для выхода мини‑платье в горошек и босоножки на каблуке. Знаменитость была в парике с челкой, поскольку на фоне лечения у нее выпали волосы.

Во второй раз Лерчек посетила мероприятие от компании «Феномен культуры» вместе со своим супругом Луисом Сквиччиарини.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В июне 2026 года Сквиччиарини сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша прошла шестую химиотерапию. По словам хореографа, Чекалина на своем примере хочет показать, что не для всех людей с четвертой стадией рака еще все потеряно.

Ранее сообщалось, что Бузова перенесла операцию, которая длилась несколько часов.

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