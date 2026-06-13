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Культура

Сталкер разослал фото российской актрисы по сайтам проституток и угрожает ей

Актриса Кристина Егорова пожаловалась на преследования экс-коллеги
Кадр из передачи «Деконструкция»

Актрису и ведущую научно-популярного проекта «Деконструкция» Кристину Егорову больше года преследует бывший коллега за отказ сотрудничать. На сталкера она пожаловалась в беседе с Telegram-каналом Baza.

По словам Егоровой, однажды к работе над своим проектом она привлекла Илью К., однако тот просыпал работу и срывал встречи с заказчиками. Гонорар актриса ему выплатила, однако от дальнейшего сотрудничества отказалась.

Летом 2025 года, продолжает Егорова, мужчина разослал ее фото по сайтам проституток, после чего начал убеждать коллег Кристины, что она «экскортница» и мошенница, звонил ее родственникам, присылал сообщения с угрозами, следил за ней на улице и портил имущество близких.

Однажды, добавляет женщина, Илья выломал дверь в ее подъезд, чтобы расписать стены оскорблениями. Несмотря на видеодоказательства, подчеркивает Егорова, полиция так не возбудила дело — она утверждает, что правоохранители ссылаются на отсутствие в России наказания за сталкинг.

Накануне сообщалось, что в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин сталкивался со сталкингом.

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