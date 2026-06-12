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Культура

Покинувший РФ Кучер о жизни в США: «Не считаю себя эмигрантом»

Журналист Станислав Кучер заявил, что не считает себя эмигрантом в США
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Станислав Кучер (признан в РФ иностранным агентом), проживающий на данный момент в США, признался в интервью YouTube-каналу Sheinkin40, что не считает себя эмигрантом.

По словам Кучера, он воспринимает свое пребывание в Соединенных Штатах как длительное путешествие. Он также отметил, что привык к частым переездам и ездит по разным странам с раннего возраста.

«Я никогда не рассматривал свою жизнь в Америке как эмиграцию. Я не называю это эмиграцией. Я никогда не считал себя эмигрантом. Сегодня Америка, завтра это может быть Австралия, послезавтра — еще какая‑то страна», — сказал он.

Еще в 2025 году Кучер объяснял, что его переезд в США в 2019 году не был политическим шагом. Он признавался, что решение было продиктовано давним желанием пожить в Америке.

Недавно блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказывал, что уже около 10 лет ведет кочевой образ жизни. По словам журналиста, у него нет постоянного дома и большую часть времени он проводит в отелях. Обычно в год он совершает 120–150 перелетов и посещает 40–50 стран.

Ранее сообщалось, что Швыдкой предупредил деятелей культуры о рисках поездок в Европу и США.

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