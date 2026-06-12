Пьяные гости сорвали концерт Меладзе в Турции

Выступление Валерия Меладзе в пятизвездочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в турецком Белеке оказалось под угрозой срыва из-за поведения отдыхающих. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, во время концерта подвыпившая компания активно вмешивалась в программу: гости просили артиста передать приветы, поздравить кого-то с днем рождения, исполнить отдельные песни и сделать совместные фото. В какой-то момент певцу пришлось остановить выступление, чтобы произнести в микрофон: «Привет от Алисы Сергеевны» — и поучаствовать в фотосессии.

При этом Меладзе подчеркивал, что сначала нужно «красиво закончить» концерт, а уже потом переходить к неформальному общению. От предложения выпить вместе с отдыхающими артист отказался.

Среди зрителей концерта также заметили актрису Яну Кошкину и заслуженную артистку России Пелагею, которая пришла на выступление вместе с дочкой. СМИ утверждают, что певица проводила вечер в VIP-зоне с бокалом шампанского.

Также SHOT раскрывает, что всего в отеле запланировано шесть концертов Валерия Меладзе и семь выступлений Леонида Агутина в рамках летнего сезона. Стоимость недели отдыха на двоих в бюджетном номере стартует от 300 тыс. рублей, а проживание в люксе обойдется почти в 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что рыжий кот сорвал кульминацию спектакля «Ромео и Джульетта» в театре.