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Культура

Экс-директор Газманова через суд потребовал у него 44 млн рублей

РИА Новости: суд в Москве принял иск о взыскании с Газманова 44 млн рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Московский суд принял к производству иск бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, который требует взыскать с народного артиста 44 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Предварительная беседа по делу назначена на 18 июня. Царенко пока находится в следственном изоляторе, 30 апреля ему в очередной раз продлили арест, а иск артиста откладывали из-за неуплаченной госпошлины.

В 2024 году Газманов обратился в правоохранительные органы, заподозрив директора в хищении концертных сборов. В итоге Царенко приговорили к четырем годам колонии по 13 эпизодам мошенничества на 10,4 млн рублей. Позже появилось еще одно дело о 17 аналогичных эпизодах на 15,3 млн рублей. По обоим делам артист проходит потерпевшим.

Царенко своей вины не признает. Он утверждает, что передавал деньги певцу в полном объеме и по договоренности, а средства проводил через свое ИП для удобства Газманова, поскольку потом выдавал их ему наличными или переводил на личный счет.

Сумма в 44 млн рублей, как ранее пояснял адвокат Царенко Алексей Новожилов, была переведена на счета Газманова за пять лет. По мнению заявителя, раз артист не считает эти деньги гонорарами за выступления, он обязан их вернуть.

Ранее бывшего продюсера Газманова обвинили в использовании его песен.

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