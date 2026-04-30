Экс-продюсеру Газманова продлили арест

В Москве продлили арест экс-продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе (DJ Michelangelo). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда столицы.

Арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав продлен еще на месяц — до 5 июня.

О продлении ходатайствовало следствие.

Продюсер был арестован в начале марта и находится в одном из столичных СИЗО. Газманов проходит потерпевшим по делу.

Обвиняемый своей вины не признает. Росса — известный музыкальный продюсер, сотрудничавший со многими артистами, включая Дмитрия Маликова, Диму Билана, Александра Пушного, Юлию Савичеву, а также группы SEREBRO и t.A.T.u.

В 2016 году Росса оказывался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости. С последними обвинениями, по утверждениям адвокатов, это никак не связано.

Ранее суд Москвы оставил без движения иск бывшего директора к Газманову на 44 млн рублей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!