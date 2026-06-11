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Культура

Якубович о тяжелом отравлении на съемках: «Я упал и потерял сознание»

Телеведущий Якубович вспомнил, что потерял сознание на съемках «Поля чудес»
Виталий Белоусов/РИА Новости

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович вспомнил, как стал жертвой сильного отправления из-за угощений, которые участница привезла в подарок. Его слова передает Teleprogramma.pro.

По словам Якубовича, женщина доставила на передачу чемодан съестного — среди угощений были копченые колбасы и другие продукты. Участница выложила все на барабан, а затем принялась зачитывать приветы всей своей деревне.

«Я понял, что остановить это нельзя. Получится жестко! Поэтому я стал делать вид, что очень голодный. Сказал женщине: «Читай, читай, я хоть поем это время», — рассказал Якубович.

Вскоре, вспомнил шоумен, он почувствовал странный кисловатый привкус. Сначала ведущий не обратил на это внимания, но потом понял, что продукты могли испортиться за время трехдневной поездки в поезде летом.

«После игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице», — поделился Якубович.

«Поле чудес» — культовое капитал‑шоу, которое выходит на «Первом канале» с 1990 года. Его формат отчасти вдохновлен американской передачей «Колесо Фортуны». С 1991 года бессменным ведущим и художественным руководителем проекта является Леонид Якубович.

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