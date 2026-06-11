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Культура

Жена покинувшего РФ журналиста-иноагента «затерроризировала» магазины в США

Журналист Кучер признался, что избегает супермаркеты в США из-за скандалов жены
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Станислав Кучер (признан в РФ иностранным агентом), проживающий на данный момент в США, пожаловался в интервью YouTube-каналу Sheinkin40 на поведение своей жены Тамары.

По словам Кучера, супруга систематически провоцирует конфликты в американских супермаркетах. Журналист признался, что теперь избегает некоторые магазины, где его узнают как мужа «той самой женщины», устраивающей скандалы.

«Тамара буквально затерроризировала американские магазины. <...> Она просто приходит, берет тот или иной продукт и говорит: «Вы посмотрите — просрочен!» Дальше она ставит на уши абсолютно всех», — рассказал он.

Еще в 2025 году Кучер объяснял, что его переезд в США в 2019 году не был политическим шагом. Он признавался, что решение было продиктовано давним желанием пожить в Америке.

В конце мая советский и российский журналист, театровед Александр Минкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказывал в YouTube-интервью Кучеру, почему не хочет уезжать из России. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Это моя страна, это мой город».

На замечание ведущего о том, что в отношении Минкина могут завести уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, журналист ответил словом «посмотрим».

Ранее сообщалось, что в суд поступило заочное дело в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

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