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Культура

В суд поступило заочное дело в отношении певицы Монеточки

Прокуратура направила в суд заочное дело в отношении певицы Монеточки
А поговорить?/YouTube

В Басманный суд Москвы направили заочное дело в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Причиной этому стало уклонение Монеточки от обязанностей иноагента.

«Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой (Монеточки). Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)» — заявили представители прокуратуры.

Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала матерью во второй раз — у нее появился сын.

В октябре 2025-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Апелляционную жалобу защиты артистки не удовлетворили.

Адвокаты певицы настаивали, что объявление Гырдымовой в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным.

По данным следствия, Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранных агентов, однако продолжила распространять материалы в соцсетях без обязательной маркировки. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Ранее гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну.

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