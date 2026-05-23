Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

Советский и российский журналист, театровед и обозреватель «Новой газеты» Александр Минкин (признан в РФ иностранным агентом) объяснил в интервью телеведущему Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом), почему не хочет уезжать из России. Беседа доступна для просмотра на YouTube.

«Это моя страна, это мой город», — сказал Минкин, отвечая на вопрос, почему тот не уехал из столицы, когда его внесли в реестр иностранных агентов.

На замечание ведущего о том, что в отношении Минкина могут завести уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, журналист ответил словом «посмотрим».

Минюст России внес его в реестр иноагентов в январе 2024 года. Вместе с ним туда попали писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), журналист Андрей Куршин (признан в РФ иностранным агентом) и бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом).

Министерство обосновало свое решение тем, что журналист писал статьи в СМИ, в том числе зарубежных, критиковал российскую власть, а также участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов.

В октябре 2024 года Минкин подал кассационную жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента.

