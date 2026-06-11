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Культура

СМИ посчитали стоимость украшений Лолиты

«Звездач»: певица Лолита вышла в свет с украшениями по цене более 2 млн рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лолита появилась на церемонии вручения XXI премии «Муз-ТВ» в дорогостоящих украшениях от бренда Tiffany. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В образе Лолиты журналисты заметили серьги стоимостью 750 тыс. рублей и колье ценой в 1 млн 500 тыс. рублей. Завершали ансамбль дизайнерские очки, которые обошлись примерно в 128 тыс. рублей.

По подсчетам «Звездача», общая стоимость украшений Лолиты составила около 2 млн 250 тыс. рублей.

В начале мая «Звездач» раскрыл, что исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова вышла в свет с аксессуарами почти за 600 тыс. рублей. Ее образ дополняли очки от французского бренда Jacquemus за 43 тыс. рублей и серьги от российского производителя за 525 тыс. рублей. Общая стоимость украшений составила 568 тыс. рублей.

Позднее также сообщалось, что Куртукова появилась на премии РУ.ТВ в свадебном платье за 680 тыс. рублей — при том, что заявленный дресс‑код мероприятия звучал как «Культурный код России». В сети сочли наряд Куртуковой нескромным и отметили, что певица «не за это любима публикой».

Ранее стало известно, что Валя Карнавал оказалась в долгах из-за нового бизнеса.

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