«Будто сжечь заживо хотели»: подруга Куртуковой рассказала о травле певицы

Канал «Свита короля»: певица Куртукова столкнулась с неприязнью на премии РУ.ТВ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Подруга Татьяны Куртуковой заявила, что певица не согласна с претензиями интернет-пользователей о ее наряде на премии РУ.ТВ. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Как пишет СМИ, исполнительница хита «Матушка Земля» якобы была уверена в своем выборе и считала, что выглядит эффектно и изысканно. Также собеседница Telegram-канала рассказала, что Куртукова испытывала дискомфорт не только из-за реакции в сети, но и во время самого мероприятия.

«Таню очень возмутили замечания. <...> Но завистники есть везде. Таня жаловалась, что дамы так смотрели на ее платье, будто сжечь заживо хотели, ядом плевались. Ей тяжело, ведь она понимает, что чужая в этом театре фальши, где только и ждут, что она оступится», — сказала подруга звезды.

По словам собеседницы «Свиты короля», певице казалось, будто присутствующие на премии считают ее «деревенской девкой» и завидуют ее успеху и наградам.

Куртукова появилась на премии в свадебном платье за 680 тыс. рублей — при том, что заявленный дресс‑код мероприятия звучал как «Культурный код России». В сети сочли наряд Куртуковой нескромным и отметили, что певица «не за это любима публикой».

