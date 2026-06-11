СМИ: Валя Карнавал оказалась в долгах из-за нового бизнеса

Блогерша и певица Валя Карнавал задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 154 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает СМИ, долг перед налоговой образовался у компании ООО «Карнити», через которую блогерша продвигает свой бренд. Эта организация, занимающаяся розничной онлайн-торговлей, была зарегистрирована в августе 2025 года.

В начале апреля «Звездач» сообщал, что в первый год работы компания не показала выручки. Тогда канал выразил надежду, что у фирмы «еще есть шанс раскачаться».

У Вали Карнавал есть бренд одежды и аксессуаров Karnity, ориентированный на девушек от 13 до 25 лет с «активной цифровой жизнью». В ассортименте магазина представлены базовые вещи: трикотаж, топы, футболки, худи, платья, нижнее белье, корсеты, а также аксессуары.

В начале июня издание Super.ru сообщало, что фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков столкнулся с ограничениями из-за задолженности в полмиллиона рублей перед ФНС. СМИ утверждало, что общая сумма долга Жукова составила 524 469,25 рубля. Артисту временно запретили выезжать за пределы России.

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