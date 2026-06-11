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Культура

Большой театр открывает продажу билетов от 200 рублей

Большой театр анонсировал продажу билетов для льготников 11 июня
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Большой театр откроет 11 июня продажу билетов низких ценовых категорий. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

Льготные билеты смогут приобрести представители категорий «Молодежный (14–22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий».

Они будут доступны на представления балетов «Спартак» и «Светлый ручей», а также на оперы «Богема» и «Война и мир» (спектакль Мариинского театра). Их стоимость составит от 200 до 2000 рублей.

Приобрести билеты можно будет на сайте театра начиная с 20:00. Если к 11:00 следующего дня билеты останутся в наличии, их также можно будет купить в кассах театра.

В декабре сообщалось, что стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила 400 тыс. рублей. Их продали на аукционе на дневной и вечерний спектакли 26 декабря.

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев прозднее заявил, что попасть в ГАБТ на «Щелкунчика» было трудно и 25–30 лет назад, но цены были ниже, и об ажиотаже почти не говорили в СМИ. Ситуацию с огромным спросом на билеты он назвал для искусства обычной.

Ранее сообщалось, что сотрудник Большого театра бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту.

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