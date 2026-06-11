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Культура

Сотрудник Большого театра бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту

Сотрудника Большого театра Жирных арестовали за хулиганство
Суды общей юрисдикции города Москвы

Сотрудник Большого театра Андрей Жирных бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту учреждения культуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщили в пресс-службе московских судов, 14 мая Андрей Жирных пронес в здание Большого театра самодельную дымовую шашку. По неизвестным причинам мужчина бросил устройство в вентиляционную шахту, после чего в некоторых помещениях произошло задымление.

Сотрудников Большого театра эвакуировали, в здание вызвали пожарных. 11 июня Тверской районный суд Москвы признал Жирных виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 10 суток.

Известно, что ранее мужчина работал в компании по установке и обслуживанию противопожарных систем.

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