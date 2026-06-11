Раскрыто место прощания с Людмилой Чурсиной

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Театр Российской Армии раскрыл место отпевания и прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Об этом говорится в новом посте на странице учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Отпевание состоится 12 июня в 11:30 в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Могила Чурсиной расположится на Сестрорецком кладбище Петербурга.

10 июня театр Российской Армии сообщил о кончине Чурсиной. Представители культурного учреждения заявили, что актрисы не стало после продолжительной болезни.

Позже в окружении артистки рассказали, что Чурсина около года боролась с раком.

Сама артистка при жизни признавалась, что страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она называла это расплатой за более чем полувековое курение.

Людмила Алексеевна не дожила до юбилея чуть больше месяца — 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о карьере и судьбе Людмилы Чурсиной.