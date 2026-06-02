Лариса Долина рассказала о новом романе

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что влюблена. Ее слова приводит Rocket Mag в Telegram-канале.

«Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — подчеркнула певица.

При этом имя и сферу деятельности нового возлюбленного звезда раскрывать не стала. Однако исполнительница отметила, что замуж выходить не планирует.

31 мая Лариса Долина сообщила, что в скором времени выпустит клип на песню «Момент истины». По словам знаменитости, эта композиция родилась благодаря колоссальной поддержке поклонников и коллег. Долина призналась, что не могла обойти стороной эту историю, так как она для нее важна.

До этого артистка призналась, что ведет переговоры о съемках байопика. Лариса Долина желает, чтобы по ее жизни сняли фильм или сериал.

Ранее Бабичев раскритиковал песню Долиной, где певица сравнила себя с Христом.