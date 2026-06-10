Долина о судах из-за украденных 176 млн: «У меня нет четырех жизней»

Певица Лариса Долина заявила, что не верит в полный возврат средств от мошенников, с которыми ведет судебную тяжбу о возмещении денег. Ее слова передает NEWS.ru.

«Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена...» — сказала артистка.

Долина отметила, что у нее «нет четырех жизней» на подобные суды. Исполнительница подчеркнула, что если изначально речь шла о взыскании 176 млн рублей за утраченную ею недвижимость, то сейчас исковая сумма сократилась до 113 млн рублей.

«Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были», — заявила певица.

Недавно сообщалось, что в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск певицы Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам. Ответчиками по иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, выступают Анжела Цырульникова, и Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев.

О том, что стала жертвой мошенников, Долина рассказала летом 2024 года. По ее словам, аферисты убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Позже суд установил, что Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа вместе с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее прав на недвижимость в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 млн рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 млн рублей.

В конце ноября 2025 года четверых фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии.

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