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Культура

Буйнов перенес инсульт

SHOT: певец Буйнов перенес инсульт в мае
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист России, певец, бывший участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов перенес инсульт в мае. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«76-летнего народного артиста госпитализировали в мае — с диагнозом «ишемический инсульт». Медики стабилизировали его состояние и, когда его показатели пришли в норму, отпустили домой», — утверждается в публикации.

Артисту рекомендовали больше отдыхать и ограничить физические нагрузки.

По данным SHOT, сейчас Буйнов уже вернулся к творчеству — после выписки певец начал писать новую песню и даже выступать.

До этого стало известно, что ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга разработали метод электрической стимуляции спинного мозга, позволяющий улучшить подвижность руки и увеличить силу у людей спустя несколько лет после перенесенного инсульта. Технология не восстанавливает поврежденные клетки мозга напрямую. Вместо этого электрические импульсы усиливают работу сохранившихся связей между мозгом и спинным мозгом, помогая сигналам эффективнее достигать ослабленных мышц.

Ранее врач рассказал, как восстановиться после инсульта.

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