Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Найден способ улучшить подвижность спустя годы после инсульта

NM: стимуляция спинного мозга вернула подвижность рук спустя годы после инсульта
Shutterstock/Robert Kneschke

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга разработали метод электрической стимуляции спинного мозга, позволяющий улучшить подвижность руки и увеличить силу у людей спустя несколько лет после перенесенного инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NM).

В исследовании приняли участие семь человек с выраженной слабостью рук и кистей, сохранившейся после инсульта. Ученые имплантировали тонкие электроды в шейный отдел спинного мозга и в течение четырех недель проводили стимуляцию нервных путей, отвечающих за движения верхних конечностей.

Технология не восстанавливает поврежденные клетки мозга напрямую. Вместо этого электрические импульсы усиливают работу сохранившихся связей между мозгом и спинным мозгом, помогая сигналам эффективнее достигать ослабленных мышц.

Даже при сравнительно небольшом объеме тренировок — менее девяти часов двигательной активности за весь период наблюдения — участники продемонстрировали заметные улучшения. В среднем сила руки увеличилась на 32%. Кроме того, у всех пациентов уменьшилась спастичность — болезненная скованность мышц, которая часто развивается после инсульта и существенно ограничивает подвижность.

По словам авторов работы, особенно важно, что положительный эффект наблюдался у людей с различной степенью нарушений и спустя длительное время после инсульта, когда возможности традиционной реабилитации обычно оказываются ограниченными.

Исследователи отмечают, что стимуляция действует прежде всего как нейропротезная технология: улучшение двигательных функций сохраняется, пока устройство активно. После прекращения стимуляции часть достигнутых результатов постепенно исчезала.

Тем не менее ученые считают полученные данные важным шагом к созданию имплантируемых систем, которые смогут помогать пациентам пользоваться рукой в повседневной жизни. В будущем технология может стать новым методом восстановления двигательных функций для миллионов людей, живущих с последствиями инсульта.

Ранее был назван неочевидный фактор, который ускоряет формирование бляшек в сосудах.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!