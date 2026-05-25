Солист «Корней» рассказал, как Майкл Джексон определил его карьеру

Певец Бердников признался, что Майкл Джексон вдохновил его стать артистом
Солист группы «Корни» Александр Бердников заявил, что Майкл Джексон — его любимый исполнитель на протяжении всей жизни. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Звездач» премьере фильма «Майкл».

«Именно из-за него стал артистом. Я все время о нем думаю и стараюсь быть примерно как он», — признался Бердников.

Он вспомнил, как побывал на концерте американского певца в 1997 году. Выступление произвело на него настолько сильное впечатление, что он сорвал голос, пока ждал выхода артиста на сцену. Участники группы «Корни» поддержали коллегу и отметили, что такие артисты, как Майкл Джексон, появляются раз в сто лет.

Премьера фильма «Майкл» состоялась в кинотеатре «Октябрь». Байопик рассказывает о восхождении легендарной звезды. Заглавную роль в нем исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон.

На мероприятии был также певец Филипп Киркоров, который рассказал, что Майкл Джексон подарил ему перчатку. По словам Киркорова, знаменитый иностранный артист подарил ему еще и головной убор, однако он не сохранился.

