Анатолий Цой раскрыл, будет ли он новым «Холостяком»

Певец Анатолий Цой опроверг в интервью Popcake новость о том, что его якобы утвердили в качестве нового героя шоу «Холостяк».

СМИ сообщило, что подобные слухи появились после того, как в сети распространились фото артиста в черном костюме с красной розой.

«Конечно, нет. <...> Видимо, наша фотосессия к обложке нового альбома сильно всколыхнула чью-то фантазию, что решили выдать желаемое за действительное», — сказал исполнитель.

Цой пояснил, что концепция фотосессии не была связана с реалити-шоу. По его словам, она лишь отражала романтический настрой нового альбома. Певец отметил, что к проектам как «Холостяк» он относится, прежде всего, как к шоу.

«Участники зачастую играют определенные роли, не обладая такими качествами на самом деле. Построить любовь на проекте сложно, но, наверное, возможно, если оба честны друг с другом», — заявил он.

Шоу «Холостяк» является адаптацией американской программы «The Bachelor». Российский проект стартовал в 2013 году. За все время его героями стали певцы Алексей Воробьев, Егор Крид, Тимати, футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, комик Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников.

В 2022-м реалити-шоу сменило формат и представило сразу двух героев. Ими стали 27-летний фермер Александр Гранков и 26-летний миллионер из Казахстана Димаш Адилет.

Ранее сообщалось, что Якубович сбрил усы и нарисовал их карандашом.