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Культура

Бикович не жалеет о российском гражданстве: «Моя связь носит духовный характер»

Актер Бикович заявил, что российское гражданство важнее международной карьеры
Пресс-служба ресторан «Savva»

Актер Милош Бикович не сожалеет о получении российского гражданства, несмотря на последствия для международной карьеры. Об этом он заявил ТАСС.

Бикович признался, что некоторые возможности стали для него недоступны после получения российского паспорта. Актер также подчеркнул, что его связь с Россией не ограничивается исключительно профессиональной сферой.

«Я приехал в Россию не ради работы в кино. Изучал культуру, посещал монастыри и святые места, знакомился со страной и ее традициями. В первую очередь, моя связь носит духовный характер», — сказал он.

Бикович также отметил, что любовь зрителей и признание коллег для него важнее карьерных расчетов. По словам актера, принципы приобретают настоящую цену только тогда, когда человек готов заплатить за них.

Милош Бикович родился в столице Сербии в Белграде. Он стал наиболее известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году. Картина собрала в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». В 2024-м вышел сиквел «Холопа». Премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

В феврале 2021 года актер получил паспорт России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Ахеджакову подтвердить право на пенсию в России.

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