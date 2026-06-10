Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

В Госдуме призвали Ахеджакову подтвердить право на пенсию в России

Депутат Виталий Милонов потребовал от Ахеджаковой лично получать пенсию из РФ
Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать актрису Лию Ахеджакову лично приезжать за государственными выплатами, учитывая ее критическое отношение к России. Об этом он заявил Общественной службе новостей.

Парламентарий отметил, что статус гражданства Ахеджаковой, проживающей в Израиле, неясен. Он призвал ее приехать в Россию и открыто заявить о своем намерении получать пенсию.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает ее», — заявил Милонов.

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Ахеджакова продолжает получать доход от банковских вкладов и российской пенсии после переезда в Израиль. Артистка ежемесячно получает выплату в размере 95 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых.

Кроме того, актриса хранит на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Таким образом, ее доход от процентов превышает 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что двойник Пугачевой распродает имущество в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!