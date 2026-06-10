Якубович сбрил усы и нарисовал их карандашом: «Ощущение, будто без трусов хожу»

Телеведущий Леонид Якубович сравнил жизнь без усов с хождением без трусов

Бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал в интервью Teleprogramma.pro о попытке сбрить усы.

Журналист поинтересовался, возникало ли у телеведущего желание избавиться от усов, которые уже прочно вписались в его публичный образ.

«Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Я нарисовал их себе карандашиком!» — признался Якубович.

В 2023 году ведущий «Поля чудес» рассказывал, что случайно сбрил усы во время гастролей с театром. Тогда ему показалось, что один ус короче другого, а после бритья уже левый стал короче правого.

«В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Я страшно испугался и сбрил все», — вспоминал Якубович.

В 2024-м СМИ сообщали, что Якубович отказался сбривать усы за 10 млн рублей в рамках предновогоднего корпоратива. Telegram-канал Mash заявлял, что к 79-летнему шоумену обратились с предложением сбрить усы на камеру, но он отверг крупный гонорар

Ранее сообщалось, что «Дискотеку Аварию» требуют отменить после скандала.