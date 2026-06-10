«Дискотеку Аварию» требуют отменить после скандала: «Чучело, которое вылезло через 20 лет»

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов ответил в Telegram на критику своего поведения на выступлении в Иркутске.

6 июня на праздновании 365-летия Иркутска Серов исполнил танец в провокационной облегающей одежде. Он разделся на сцене и разбил гитару.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что интернет-пользователи раскритиковали поведение Серова. Некоторые сочли его выступление неприемлемым и выразили беспокойство о влиянии на детей. Telegram-канал заявил, что на фоне случившегося группу «Дискотека Авария» потребовали отменить.

Однако Серов не увидел повода для обиды на хейтеров. Он поблагодарил интернет-пользователей за комментарии и пообещал пригласить авторов самых негативных отзывов на концерт коллектива в декабре.

«Посмотрел в соцсетях, что много видео и комментариев — как положительных, это прекрасно, так и негативных. Говорят, что я какой-то стероидный старик, «чучело, которое вылезло через 20 лет», и все в таком роде. Благодарю за комментарии. Это какая-никакая, а все-таки реакция на меня, на наше творчество. Вы знаете, мы найдем самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии, напишем их авторам и пригласим на наш сольный концерт в декабре», — отреагировал Серов.

Он подчеркнул, что концерт был классным, а публика — великолепной.

В конце мая «Дискотека Авария» попала в скандал из-за пьяного фаната. Зрителей возмутило то, что Серов попытался оттолкнуть поклонника, а затем молодого человека грубо увела охрана.

Ранее сообщалось, что двойник Пугачевой распродает имущество в России.