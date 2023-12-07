Якубович вспомнил, как однажды ему пришлось сбрить усы

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева, что однажды случайно сбрил усы во время гастролей с театром.

«Мне показалось, что один ус короче другого. Я его сбрил. Потом левый стал короче правого... В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера. Я страшно испугался и сбрил все», — вспомнил бессменный ведущий программы «Поле чудес».

Якубович добавил, что после случившегося его не узнал даже старый приятель, а сам телеведущий ощущал себя так, будто ходит по улице без штанов.

«Было ощущение, что на меня все смотрят. Я у девочек попросил карандаш и пририсовал себе усы. Ходил так недели три, пока они не отрасли. С тех пор я их не трогаю вообще», — отметил он.

Кроме того, телеведущий вспомнил, что сама привычка носить усы появилась у него случайно.

«Я был где-то — в таком палаточном существовании. Мы несколько дней не брились. Я приехал домой, а моей жене понравилось. И я оставил», — заявил Якубович.

Недавно Якубович заявил, что приехавшим легче добиться успеха в Москве.

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