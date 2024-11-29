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Якубович отказался сбривать усы за 10 миллионов рублей

Телеведущий Якубович отказался сбрить усы на новогоднем корпоративе

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Телеведущий Леонид Якубович отказался сбривать свои легендарные усы в рамках предновогоднего корпоратива. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В середине ноября, сообщил Mash, к 79-летнему шоумену обратились с предложением сбрить усы на камеру, но он отверг крупный гонорар.

За корпоратив Якубович просит 2,75 миллиона рублей. В эту цену входят четыре часа работы шоумена, включая импровизации. В райдере указана возможность продлить концерт за доплату. Летать ведущий согласен бизнес-классом с VIP-залами в аэропорту, передвигаться как минимум на Mercedes S-класса, Audi A8, BMW 7, проживать в пятизвездочном отеле с питанием и закусками в номере.

Накануне лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о снижении цен за корпоративы.

«Где подешевели? Двадцать миллионов — это, по-вашему, дешево?» — возмутился артист.

Ранее Евгения Медведева снялась в перезапуске «Универа».

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