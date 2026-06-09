87-летняя Ахеджакова продолжает зарабатывать в РФ после переезда в Израиль

Актриса Лия Ахеджакова зарабатывает в России на вкладах после переезда в Израиль

Актриса Лия Ахеджакова продолжает получать доход от банковских вкладов и российской пенсии после переезда в Израиль. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, ежемесячная выплата 87‑летней актрисе составляет 95 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых.

С 2023 по 2025 год, отмечает SHOT, Ахеджакова разместила на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Таким образом, доход от процентов превысил 200 тыс. рублей.

Несмотря на то, что сейчас артистка преимущественно живет в Израиле, она периодически наведывается в Москву, где живет ее муж Владимир Персиянов. У пары есть дом элитном поселке «Молодой Писатель» стоимостью около 100 млн рублей и квартира площадью 47 кв. м. на улице Удальцова за 25 млн рублей.

86-летняя Лия Ахеджакова родилась в украинском Днепропетровске. После начала СВО неоднократно высказывалась против военных действий. В итоге в театре «Современник», где Ахеджакова работала с 1977 года, сняли все спектакли с ее участием. Так же поступил Театр наций.

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