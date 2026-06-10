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Культура

Анна Чиповская раскрыла свое понимание настоящей любви

Актриса Чиповская заявила, что отношения предполагают ежедневную вовлеченность
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Чиповская раскрыла свое понимание любви. Для артистки в отношениях важны не только искренние чувства, но и постоянная внутренняя работа. Об этом она рассказала в разговоре с «Пятым каналом».

По словам Чиповской, для нее любовь связана с ощущением, что рядом находится «свой человек», и уверенностью в правильном выборе партнера.

«Любовь — это то ощущение, когда ты смотришь направо, рядом с тобой стоит человек, которого ты хотела видеть рядом», — объяснила актриса..

Помимо этого, артистка добавила, что в отношениях требуется ежедневная вовлеченность. По ее мнению, чувства не исключают работы как над отношениями, так и над самим собой.

Чиповская отметила, что такой опыт каждый человек должен проверять лично, исходя из собственного жизненного опыта и обстоятельств.

Она добавила, что подобный опыт каждый человек должен проверять самостоятельно, исходя из собственной жизни и обстоятельств. По мнению знаменитости, ради любви можно сделать все.

В мае Анна Чиповская призналась, что завидует способности актера Юры Борисова создавать и привносить в проекты, в которых он участвует, что-то новое. Артистка подчеркнула, что коллега постоянно придумывает что-то новое в своей работе и является «человеком создающим».

Ранее Анна Чиповская раскрыла, как поддерживает себя в форме.

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