Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Анна Чиповская рассказала, почему завидует Юре Борисову

Актриса Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Пресс-служба KION

Актриса Анна Чиповская призналась, что завидует способности коллеги Юры Борисова создавать и привносить в проекты, в которых он участвует, что-то новое. Об этом она заявила «Пятому каналу» на пресс-показе спектакля «Гамлет» в Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова.

Она отметила, что этот актер постоянно придумывает что-то новое в своей работе и является «человеком создающим».

«То есть он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий и его фантазия она уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — подчеркнула Чиповская.

Актриса добавила, что работа вместе с такими артистами всегда вдохновляет.

До этого Анна Чиповская заявила, что неготовность к экспериментам в постановке «Гамлет» в МХТ им. Чехова указывает на незрелость зрителя. Она подчеркнула, что люди зачастую поспешно делают выводы. При этом такая позиция мешает им открывать для себя что-то новое.

По данным телеканала, зрители скептически восприняли переосмысление классики и не оценили то, что вместо поединков на шпагах герои спектакля играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки и носят костюмы из фольги.

Ранее СМИ узнали о выручке с премьерного показа спектакля с Юрой Борисовым.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!