Анна Чиповская рассказала, почему завидует Юре Борисову

Актриса Анна Чиповская призналась, что завидует способности коллеги Юры Борисова создавать и привносить в проекты, в которых он участвует, что-то новое. Об этом она заявила «Пятому каналу» на пресс-показе спектакля «Гамлет» в Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова.

Она отметила, что этот актер постоянно придумывает что-то новое в своей работе и является «человеком создающим».

«То есть он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий и его фантазия она уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — подчеркнула Чиповская.

Актриса добавила, что работа вместе с такими артистами всегда вдохновляет.

До этого Анна Чиповская заявила, что неготовность к экспериментам в постановке «Гамлет» в МХТ им. Чехова указывает на незрелость зрителя. Она подчеркнула, что люди зачастую поспешно делают выводы. При этом такая позиция мешает им открывать для себя что-то новое.

По данным телеканала, зрители скептически восприняли переосмысление классики и не оценили то, что вместо поединков на шпагах герои спектакля играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки и носят костюмы из фольги.

Ранее СМИ узнали о выручке с премьерного показа спектакля с Юрой Борисовым.