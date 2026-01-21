Анна Чиповская раскрыла, как поддерживает себя в форме

Актриса Анна Чиповская призналась, что с возрастом ей стало сложнее поддерживать стройную фигуру. Ее слова передал «Пятый канал».

По словам Чиповской, до того, как ей исполнилось 30 лет, сохранять фигуру было значительно проще.

«Не ешь два дня — худой. Теперь не так», — поделилась 38-летняя актриса.

При этом у знаменитости нет конкретного секрета, благодаря которому ей удается избегать лишних килограммов. Артистка отметила, что может посоветовать только ходить на тренировки в спортивный зал и следить за питанием, избегая переедания.

Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция «Цвет нации». Актриса получила первую популярность после премьеры фильма «Елки-2». Всего в ее творческой биографии более 60 работ.

В сентябре 2025 года Чиповская объяснила, почему ее называют Аней, а не Анной. Актриса призналась, что сокращенная форма имени нравится ей больше.

