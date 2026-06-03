Звезда «Склифосовского» Панджариди умерла на 62 году жизни

Актриса Елена Панджариди ушла из жизни в возрасте 61 года от онкологии

Актриса Елена Панджариди скончалась в возрасте 61 года. Об этом РИА Новости сообщили близкие артистки.

Панджариди ушла из жизни 21 мая. По информации издания aif.ru, причиной смерти стала онкология.

«У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь. Но…» — рассказала собеседница СМИ.

Прощание с актрисой состоялось 25 мая в крематории в Балашихе. После церемонии ее прах был перевезен в Пермь.

Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. Она окончила Челябинское музыкальное училище им. Чайковского и Пермский институт искусств в 1988 году.

С 1988 по 2011 год Панджариди служила в Пермском академическом театре драмы, с 2016-го — в Драматическом театре «Большая медведица».

В кино актриса дебютировала в 2010 году и за последующие годы появилась более чем в 30 фильмах и сериалах. Наиболее широкую известность ей принесли роли в проектах «Реальные пацаны», «Склифосовский» и «Счастливы вместе». Среди последних ее проектов: «Ивановы-Ивановы», «Тысяча «нет» и одно «да», «Шпион» и другие.

Ранее театр Пушкина сообщил о смерти 91-летней заслуженный артистки России Марушиной.