Стало известно о причине отказа МакSим от летнего отдыха

Этим летом певица МакSим (наст. имя – Марина Абросимова) не будет отдыхать – она была вынуждена отказаться от отпуска из-за насыщенного рабочего графика, включая гастроли и съёмки. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила менеджер звезды Яна Богушеская.

«Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съёмки, концерты и презентация книги», — отметила представительница певицы.

Она также добавила, что, несмотря на тяжёлый рабочий график, МакSим планирует в этом году отметить свой 43-й день рождения. Сейчас она готовится к празднику, который проведёт в кругу близких, заключила Богушеская.

До этого МакSим призналась, что просила отключить аппараты жизнеобеспечения в реанимации. В автобиографии «Другая реальность» она объяснила, что ей было некомфортно от музыкального диссонанса, так как всё реанимационное отделение было наполнено звуками. Как отметила исполнительница, впоследствии эти звуки стали у неё ассоциироваться с саундтреками из фильмов ужасов. Даже после выписки её «скручивало» от этого шума. Певица попросила врача записать его, чтобы она могла переслушивать, если «начнёт забывать о том, что в жизни действительно имеет значение».

Ранее сообщалось, что МакSим сломали челюсть.