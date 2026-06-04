МакSим вспомнила, как просила отключить аппараты в реанимации

Певица МакSим призналась в автобиографии «Другая реальность», что просила отключить аппараты жизнеобеспечения в реанимации. Ее слова передает «СтарХит».

МакSим объяснила, что ей было некомфортно от музыкального диссонанса, так как все реанимационное отделение было наполнено звуками.

«Один из них, стоявший справа от меня, звучал, как детская игрушка-дуделка: «До-фа-соль-ля-си». Это был кардиомонитор, его глухой сигнал говорил о том, что сердце бьется ровно, звонкий сообщал об аритмии. Другой прибор, стоявший слева, напоминал по звучанию игрушечное пианино и играл «до-ля-фа-ля-фа». Этот аппарат оповещал о том, что ИВЛ не справляется и в легкие пациента не поступает кислород», — поделилась артистка.

По словам МакSим, аппарат ИВЛ и кардиомонитор вместе создавали неприятный для нее звуковой интервал и их пищание вызывало диссонанс. Артистка находилась в общей палате, поэтому таких звуков было много.

«Я не могла отключиться от этих звуков и, предчувствуя, что вот сейчас снова будет диссонанс, замирала в ужасе. Как только с меня сняли трубки и я получила возможность говорить, первым делом попросила: «Остановите эту музыку». «Прости, но это невозможно», — ухмыльнулся врач», — рассказала певица.

Как отметила исполнительница, впоследствии эти звуки стали у нее ассоциироваться с саундтреками из фильмов ужасов. Даже после выписки ее «скручивало» от этого шума. Певица попросила врача записать его, чтобы она могла переслушивать, если «начнет забывать о том, что в жизни действительно имеет значение».

По словам МакSим, во время записи врач пропустил один звук, который она запомнила. Медик объяснил, что не мог запечатлеть его специально, так как он звучит во время кончины пациента.

«Но я же слышала этот звук, он раздавался рядом с моей кроватью, пока я у вас лежала!». «Да. У тебя он звучал. Но вообще-то ты уже не могла его слышать. И знаешь, никто бы не догадался в эти секунды, вместо того чтобы проводить реанимационные действия, записать на телефон этот звук», — сказал врач», — отметила МакSим.

Ранее сообщалось, что МакSим получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь.